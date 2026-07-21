Попавший под удар ВСУ тамбовский склад Wildberries возобновит работу 23 июля

Складской комплекс Wildberries в Котовске Тамбовской области, пострадавший в результате атаки беспилотников ночью 18 июля, возобновит работу 23 июля. Об этом сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По словам госпожи Ким, после оценки состояния логистического комплекса склад снова сможет принимать поставки от продавцов, а товары, хранившиеся на нем, вернутся в продажу. Компания также пообещала в ближайшее время корректно отразить на портале поставщиков продукцию, которая находилась на складе в подмосковной Электростали.

В связи с ударами по комплексам в Котовске и Электростали из работы было выведено 7% логистических мощностей Wildberries. Стоимость их восстановления оценивается в суммы от 20 до 35,8 млрд руб.

Для поддержки пострадавших продавцов Wildberries предоставит скидки на хранение товаров на ряде складов, а транзит на региональные площадки сделает бесплатным. О мерах поддержки также объявили WB Банк и Сбербанк, предложив отсрочки по кредитам для клиентов, понесших ущерб.

В результате удара по Электростали, по данным властей, погиб один человек, пострадали 57. В Котовске жертвами стали семь человек, ранены 25. Утром 20 июля проводилась эвакуация сотрудников склада в подмосковном Коледино, однако вскоре персонал вернулся к штатной работе.

О том, как в Тамбовской области ликвидировали последствия массированной атаки ВСУ, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова