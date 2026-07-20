Первышов назвал размеры компенсаций жертвам атак на склад Wildberries в Котовске

Семьям погибших в результате атак на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области 18 июля выплатят по 1,5 млн руб., тяжелораненым — по 600 тыс. руб., остальным пострадавшим — по 300 тыс. руб. Финансирование произведут за счет средств областного бюджета. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил губернатор Евгений Первышов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава региона отметил, что руководство Wildberries также приняло решение о собственных компенсационных выплатах. Основательница компании Татьяна Ким заявляла, что семьи погибших получат от компании по 2 млн руб., а пострадавшие в тяжелом состоянии — 1 млн руб.

Атака на Тамбовскую область в ночь на 18 июля стала самой массовой для региона по числу жертв среди мирного населения с начала СВО. По данным губернатора, на подлете к логистическому центру Wildberries в Котовске уничтожили 28 БПЛА. На месте погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. 20 июля на еженедельном оперативном совещании министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская уточнила, что в тяжелом состоянии остается один человек, в состоянии средней степени тяжести — 11.

Из-за атак БПЛА на склады Wildberries в Электростали Московской области и Котовске выведено из работы 7% логистических мощностей компании. Ремонт и восстановление оценены в 20–35,8 млрд руб.

Подробнее об атаке ВСУ на Тамбовскую область 18 июля — в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова