Ущерб от атак по складам Wildberries в Котовске и Электростали превышает 20 млрд

Массированные атаки беспилотников на склады Wildberries в Электростали и Котовске вывели из строя 7% логистических мощностей RWB. Стоимость восстановления оценивается от 20 до 35,8 млрд руб., которые компании вряд ли возместят страховые фирмы. Об этом сообщил «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По оценкам экспертов, расходы на ремонт в среднем составят от 60 тыс. до 100 тыс. руб. за квадратный метр — из-за этой разницы варьируется и предварительный ущерб. В самой компании масштаб последствий атак пока не оценивали, на вопросы о страховании там не ответили на фоне продолжающейся работы оперативных служб. Однако источник «Ъ» в страховом секторе сообщил, что RWB обычно не страхует свои склады, поэтому затраты на восстановление ей придется покрывать самостоятельно.

Оба логистических комплекса подверглись ударам ВСУ ночью 18 июля. В результате в Котовске погибли семь работников ночной смены, а именно четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и трое женщин от 20 до 45 лет. Ранения получили 25 человек, среди которых 16 мужчин от 27 до 60 лет и 9 женщин от 18 до 53 лет. Трое из них получили амбулаторную помощь, остальные были доставлены в больницы Котовска и Тамбова. По данным на 19 июля, десять пострадавших направили на лечение в Москву, еще 12 остаются в тамбовских медучреждениях — один из пациентов в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести.

Изначально сообщалось, что в Электростали пострадали 24 человека. Впоследствии данные были уточнены: атака привела к гибели одного человека и ранениям 50-ти.

Подробнее об ущербе складам Wildberries — в публикации «Ъ».