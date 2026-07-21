ООН: атаки на склады Wildberries попадают под статью о военных преступлениях
Удары вооруженных сил Украины по складам Wildberries в Тамбовской и Московской областях могут представлять военное преступление в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Об этом заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан.
Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан
Фото: United Nations Office at Geneva
«Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права», — сказал он на брифинге в Женеве (цитата по ТАСС). Вместе с тем он заявил о необходимости расследования ударов.
Склады Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область) были атакованы беспилотниками ВСУ ночью 18 июля. В Котовске погибли семь работников ночной смены, 25 человек пострадали. В Электростали один человек погиб, пострадали 57.
Заявления Управления верховного комиссара ООН по правам человека о возможных военных преступлениях в контексте атак на гражданскую инфраструктуру Wildberries в России соответствуют позиции организации о неприемлемости нападений на мирных жителей. Международное гуманитарное право регулирует военные действия и запрещает целенаправленные удары по гражданским лицам и объектам. Подобные заявления периодически звучат со стороны ООН относительно различных инцидентов в зонах конфликтов.
Ранее ООН уже осуждала атаки на гражданские объекты, например обстрел Лисичанска, и призывала все стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право. Также были прецеденты, когда Комиссия ООН признавала военными преступлениями расстрелы украинскими военнослужащими российских военнопленных или когда ООН называла военным преступлением решение Израиля о переселении палестинцев. Организация традиционно выступает за расследование подобных инцидентов для привлечения виновных к ответственности.