ООН: атаки на склады Wildberries попадают под статью о военных преступлениях

Удары вооруженных сил Украины по складам Wildberries в Тамбовской и Московской областях могут представлять военное преступление в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Об этом заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан

Фото: United Nations Office at Geneva Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан

Фото: United Nations Office at Geneva

«Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права», — сказал он на брифинге в Женеве (цитата по ТАСС). Вместе с тем он заявил о необходимости расследования ударов.

Склады Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область) были атакованы беспилотниками ВСУ ночью 18 июля. В Котовске погибли семь работников ночной смены, 25 человек пострадали. В Электростали один человек погиб, пострадали 57.