В Таганрогском заливе зафиксировали незначительное отклонение кислотности воды
Специалисты филиала Азовморинформцентр ФГБВУ Центррегионводхоз зафиксировали незначительное отклонение кислотности в Таганрогском заливе. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
Фото: Илья Кинус / Коммерсантъ
Пробы морской воды брали в двух точках побережья Таганрогского залива — в районе улицы 2-я Надгорная и на территории бывшего Рыбзавода. Исследования проводились по пяти показателям: температура, водородный показатель (pH), растворенный кислород, содержание нефтепродуктов и биохимическое потребление кислорода.
По данным лабораторных исследований, концентрация нефтепродуктов, а также показатели растворенного и биохимического потребления кислорода находятся в пределах предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения.
Наблюдение за состоянием побережья и качеством воды продолжается.