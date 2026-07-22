В Таганрогском заливе зафиксировали незначительное отклонение кислотности воды

Специалисты филиала Азовморинформцентр ФГБВУ Центррегионводхоз зафиксировали незначительное отклонение кислотности в Таганрогском заливе. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Кинус / Коммерсантъ Фото: Илья Кинус / Коммерсантъ

Пробы морской воды брали в двух точках побережья Таганрогского залива — в районе улицы 2-я Надгорная и на территории бывшего Рыбзавода. Исследования проводились по пяти показателям: температура, водородный показатель (pH), растворенный кислород, содержание нефтепродуктов и биохимическое потребление кислорода.

По данным лабораторных исследований, концентрация нефтепродуктов, а также показатели растворенного и биохимического потребления кислорода находятся в пределах предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения.

Наблюдение за состоянием побережья и качеством воды продолжается.

Мария Хоперская