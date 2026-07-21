Пожар на складе Wildberries в Электростали потушили спустя три дня после атаки
В логистическом центре Wildberries в подмосковной Электростали ликвидировали пожар, возникший после удара беспилотников ВСУ в ночь на 18 июля. Об этом сообщила пресс-служба RWB со ссылкой на данные управления МЧС по Московской области.
Компания приступает к оценке последствий атаки и анализу состояния инфраструктуры, добавили в RWB. Горячая линия для сотрудников логистического центра и их близких продолжает работать в круглосуточном режиме. «Все необходимые консультации и поддержка оказываются в полном объеме»,— указано в сообщении.
По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, при ударе беспилотников по складу погиб один человек. Пострадали еще 57. В тот же день ВСУ атаковали логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области. Там, по словам губернатора Евгения Первышова, погибли семь человек, пострадали 25. СКР возбудил дела о теракте.
Об ущербе от атак на склады Wildberries — в материале «Ъ» «Товар—деньги—пожар».
Атаки беспилотников, приводящие к пожарам, стали нередким явлением. В истории Wildberries это не первый крупный инцидент с возгоранием склада. В январе 2024 года обширный пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом, его тушили более суток, а ущерб был оценен в миллиарды рублей. Позднее Wildberries восстановил работу склада в Шушарах и построил новый логистический центр, который начал принимать товары в сентябре 2025 года.
Пожары, вызванные атаками беспилотников, регулярно происходят на различных объектах в России, включая заводы и нефтебазы. Например, в марте 2024 года возгорание после атаки беспилотников случилось на Рязанском нефтезаводе, а в июле 2024 года пожар на пароме в порту Кавказ в Краснодарском крае также был вызван беспилотниками. В августе 2025 года сообщалось о тушении пожара на нефтебазе в Сочи после атаки беспилотников, а в ноябре 2025 года — на Афипском НПЗ. В июле 2024 года также был ликвидирован пожар на нефтебазе под Курском после атаки БПЛА.