После удара БПЛА по складу Wildberries в Котовске госпитализировали 23 человека
Число пострадавших при ударе БПЛА по складу Wildberries в Котовске Тамбовской области возросло до 25. Из них 23 госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов.
Один человек находится в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом и 16 — средней тяжести, уточнил господин Первышов. «В основном это осколочные ранения. Врачи оказывают им всю необходимую помощь»,— написал он в Telegram-канале.
Атака произошла в ночь на 18 июля. Силы ПВО сбили 28 беспилотников над Тамбовской областью. Погибли семь человек, работавших на складе в ночную смену. По данным губернатора, БПЛА были снаряжены «поражающими элементами для большего числа жертв».
Еще один склад Wildberries был атакован в подмосковной Электростали. По данным губернатора Андрея Воробьева, ранения получили 24 человека. СКР возбудил уголовные дела о теракте по факту двух атак.
Атака на склад Wildberries в Котовске не является первым инцидентом с БПЛА в городе. В ночь на 11 января 2025 года украинские беспилотники атаковали два пятиэтажных дома в Котовске, в результате чего семь человек получили ранения, включая порезы от осколков стекол и жалобы на повышенное давление. Тогда госпитализация никому не потребовалась, а повреждены были 82 квартиры в десяти многоквартирных домах. По факту атаки было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Тогда глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщал о ликвидации пяти беспилотников над регионом, а в Котовске вводился режим чрезвычайной ситуации, который планировалось отменить к концу июля 2025 года.
В целом, Тамбовская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Например, в ноябре 2025 года обломки сбитого БПЛА упали на территорию предприятия в Мичуринском округе региона, повредив подстанцию. В июне 2025 года силы ПВО отразили массовую атаку БПЛА на Котовск, тогда также произошло возгорание, но пострадавших не было.
Масштабные атаки БПЛА на российские регионы произошли также в ночь с 17 на 18 июня 2026 года, когда сбили более 500 беспилотников над 18 регионами России, включая Тамбовскую область. В тот же день, 18 июня 2026 года, в Москве было сбито 194 БПЛА, несколько дронов попали в НПЗ в Капотне, а также были повреждены торговые комплексы. Все аэропорты московского авиаузла прекращали свою работу. В этот же период в подмосковной Электростали беспилотник попал в многоквартирный дом.
Атаки БПЛА приводили к разрушениям и пострадавшим в различных регионах России, включая Ростовскую, Воронежскую, Белгородскую, Липецкую, Тульскую области и другие. Например, в январе 2026 года в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА погиб один человек и четверо пострадали. В июле 2025 года при атаке беспилотников на ижевский оборонный завод погибли трое, еще 45 человек пострадали.