Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до 61 человека

В результате ударов украинских беспилотников по Подмосковью пострадал 61 человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В Электростали пострадали 57 человек, в Ногинске — четыре.

Госпитализация не понадобилась только 20 людям, им оказали помощь амбулаторно. В тяжелом состоянии находятся девять человек, еще 31 — в состоянии средней тяжести. Большинство получили осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги или отравились продуктами горения.

Больше всего людей пострадали в Электростали, где утром был атакован склад Wildberries. Один человек погиб. В Ногинске из-за ударов БПЛА загорелась нефтебаза. Беспилотники также ударили по складу Wildberries в тамбовском Котовске, там погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения.