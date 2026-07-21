Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области штрафы за незаконный вывоз отходов превысили 1,5 млн рублей

В городах и районах Ростовской области планируется приобрести более 1,1 тыс. новых контейнерных площадок и более 300 дополнительных урн, а также реконструировать 680 существующих. В региональном бюджете для этого предусмотрено 262 млн руб. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Главам муниципалитетов поручено взять на особый контроль подготовку документов для выделения софинансирования. По данным властей, с прошлого года проведено более 60 экологических рейдов с участием правоохранителей и представителей минприроды области. Пресечена незаконная деятельность более 380 человек, в 2026 году составлено 125 протоколов. За нарушения при обращении с отходами наложено штрафов на сумму более 1,5 млн руб.

По инициативе донского минприроды при поддержке Законодательного собрания в Государственную Думу внесены предложения об ужесточении наказания для водителей, незаконно перевозящих отходы. Рассматривается возможность конфискации транспортных средств при повторных нарушениях, отметил губернатор.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд