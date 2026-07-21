В Ростовской области штрафы за незаконный вывоз отходов превысили 1,5 млн рублей

В городах и районах Ростовской области планируется приобрести более 1,1 тыс. новых контейнерных площадок и более 300 дополнительных урн, а также реконструировать 680 существующих. В региональном бюджете для этого предусмотрено 262 млн руб. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Главам муниципалитетов поручено взять на особый контроль подготовку документов для выделения софинансирования. По данным властей, с прошлого года проведено более 60 экологических рейдов с участием правоохранителей и представителей минприроды области. Пресечена незаконная деятельность более 380 человек, в 2026 году составлено 125 протоколов. За нарушения при обращении с отходами наложено штрафов на сумму более 1,5 млн руб.

По инициативе донского минприроды при поддержке Законодательного собрания в Государственную Думу внесены предложения об ужесточении наказания для водителей, незаконно перевозящих отходы. Рассматривается возможность конфискации транспортных средств при повторных нарушениях, отметил губернатор.

Константин Соловьев