Прикрепленные к родине

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Зинчук внес в городской парламент проект федеральной законодательной инициативы, ограничивающей выезд из России бывших чиновников и парламентариев. Покидать страну без специального разрешения им предлагается запретить на срок до пяти лет после увольнения или прекращения полномочий. Порядок выдачи разрешений должен будет установить президент РФ. Автор объясняет инициативу необходимостью защитить государственную тайну, однако в самом тексте поправки ограничение с доступом к секретным сведениям не связано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат от КПРФ Алексей Зинчук

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Депутат от КПРФ Алексей Зинчук

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Господин Зинчук предлагает дополнить федеральный закон о порядке выезда из РФ и въезда в страну новым основанием для временного ограничения права на выезд. Оно должно распространяться на уволенных с должностей категории «руководители» федеральной или региональной государственной гражданской службы, а также на лиц, которые ранее замещали «выборную государственную должность Российской Федерации и субъекта Российской Федерации».

Ограничение предлагается вводить на срок до пяти лет со дня увольнения, освобождения от должности или прекращения полномочий. Выезжать из страны в этот период можно будет только по специальному разрешению. Кто будет его выдавать, в каких случаях человеку смогут отказать и как будет определяться продолжительность ограничения, в проекте не уточняется. Всю процедуру предлагается впоследствии урегулировать указом президента РФ.

В пояснительной записке господин Зинчук объясняет меру потенциальными рисками утечки конфиденциальной информации и угрозами национальной безопасности. По его словам, выезд должностных лиц непосредственно после увольнения может создать условия для «несанкционированного использования служебной информации». Ограничения, утверждает депутат, затронут «исключительно узкий круг лиц», занимавших ключевые должности в федеральных и региональных министерствах, а также депутатов Госдумы, региональных парламентов и сенаторов.

При этом нормативная часть документа не связывает ограничение с наличием у человека допуска к государственной тайне, фактическим ознакомлением с секретными сведениями или характером информации, с которой он работал. Единственным основанием становится прежняя должность. В пояснительной же записке говорится, что мера будет применяться к лицам, чья профессиональная деятельность была «непосредственно связана с защитой государственной тайны».

Использованное в законопроекте понятие «руководители» тоже употребляется шире упоминаемых автором ключевых должностей в министерствах. Согласно закону о государственной гражданской службе, к этой категории относятся руководители и заместители руководителей государственных органов, их структурных подразделений, территориальных органов и представительств. Таким образом, речь может идти не только о главах ведомств и их заместителях, но и о начальниках подразделений разных уровней.

Действующая статья 15 закона о порядке выезда уже позволяет временно ограничивать зарубежные поездки граждан, имевших доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям. Согласно общему правилу, срок ограничения не должен превышать пяти лет с момента последнего ознакомления с такой информацией. Проект ЗакСа, в свою очередь, предлагает дополнительное основание, связанное с самим фактом занятия определенной должности, а не с работой с тайной.

Юридическое управление аппарата петербургского ЗакСа пришло к выводу, что проект постановления не противоречит действующему законодательству. Коррупциогенных факторов в нем также не обнаружили. Финансово-экономическое обоснование указывает, что реализация поправок не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

Это уже не первая подобная инициатива господина Зинчука. В марте 2025 года уже публиковался проект, предполагающий ограничение выезда бывших руководителей федеральных министерств, а также помощников и советников министров. Им также предлагалось запретить покидать Россию на срок до пяти лет после увольнения. Автор тогда приводил практически то же обоснование — предотвращение утечки государственной тайны и защита национальной безопасности.

Нынешняя версия заметно отличается от прошлогодней. Из нее исчезло отдельное упоминание помощников и советников министров, зато появились руководители региональной гражданской службы и лица, ранее занимавшие выборные государственные должности. Кроме того, проект предусматривает возможность получить специальное разрешение на выезд.

Проект появился в базе ЗакСа 17 июля. Последнее заседание городского парламента седьмого созыва к этому моменту уже состоялось. В следующий раз депутаты должны собраться после выборов нового состава ЗакСа, назначенных на 18–20 сентября. Алексей Зинчук в избирательные списки КПРФ не вошел.

Полина Пучкова