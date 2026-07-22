На землю под ИЖС понизили давление

Вчера Конституционный суд РФ провозгласил постановление, проясняющее порядок применения повышающих коэффициентов при исчислении земельного налога в отношении участков под ИЖС, используемых в предпринимательских целях, в рамках жалобы казанского ООО «Корнер Казань». Суд постановил, что данное решение не влечет пересмотра обязательств по уже оплаченным налогам, но может повлиять на аналогичные иски, находящиеся еще на рассмотрении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Постановление № 52-П вынесено по делу о проверке конституционности п. 1 ст. 394 и п. 15 ст. 396 Налогового кодекса РФ, инициированного ООО «Корнер Казань». Жалоба компании касалась ситуации с расчетом земельного налога для участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), которые используются в предпринимательских целях. До 2020 года для таких участков местные власти могли устанавливать льготную ставку (не более 0,3%), но при этом действовали повышающие коэффициенты: 2 — в течение трех лет до регистрации права на дом, 4 — если за этот срок дом не построили и права не зарегистрировали. В 2020 году правило изменили. Для участков под ИЖС для бизнеса предельная ставка стала 1,5%. При этом вопрос, можно ли одновременно применять ставку 1,5% и те же повышающие коэффициенты, остался неясным.

ООО «Корнер Казань», владеющее участками под строительство коттеджного поселка в Казани, получило расчет налога за 2023 год, в котором налоговая применила и ставку 1,5%, и коэффициенты 2 и 4 — в итоге налоговая нагрузка, по словам заявителя, фактически составила 3–6% от кадастровой стоимости земельных участков. Компания обратилась в суд, но проиграла во всех инстанциях.

В жалобе в КС РФ юрлицо указало, что такое сочетание норм создает чрезмерное налоговое бремя и нарушает конституционные принципы — равенства налогообложения (ст. 19), законности (ст. 15), а также право каждого платить законно установленные налоги (ст. 57).

Суд согласился, что в данном вопросе есть неопределенность. Когда законодатель в 2020 году повышал предельную ставку до 1,5%, ни в пояснительной записке, ни в ходе обсуждений в парламенте он не указал, что теперь нужно одновременно применять и эту ставку, и повышающие коэффициенты 2 и 4. В результате в правоприменительной практике сложились два противоположных подхода: одни суды допускали такое сочетание, другие — нет. Таким образом и сложилась правовая неопределенность, противоречащая конституционным требованиям определенности норм и равенства налогообложения, говорится в данном постановлении.

КС РФ признал п. 1 ст. 394 и п. 15 ст. 396 НК РФ не соответствующими Конституции в той мере, в какой они порождают эту неопределенность. Суд установил, что начиная с нового налогового периода повышающие коэффициенты 2 и 4 не могут применяться при исчислении земельного налога в отношении участков под ИЖС, используемых в предпринимательских целях, если к ним применяется ставка в пределах 1,5%, до тех пор пока федеральный законодатель прямо не урегулирует этот вопрос иначе. Дело заявителя подлежит пересмотру, решил КС РФ.

При этом рассматриваемое постановление КС РФ не имеет обратной силы. Это значит, что уже уплаченные налоги за прошлые периоды пересматриваться не будут. Исключением могут стать ситуации, когда налогоплательщик успел обратиться в суд до вступления постановления в силу и его жалоба на момент оглашения еще находится на рассмотрении.

Как сказал «Ъ Северо-Запад» Владислав Гейтс, старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры», данная категория споров является относительно новой. «Массовой эту категорию дел назвать нельзя, однако практика по ней сложилась устойчиво противоречивая: КС РФ прямо констатировал наличие разнонаправленных подходов арбитражных судов нескольких округов (в частности Волго-Вятского, Поволжского, Московского, Северо-Западного). Консолидированной статистики по числу таких дел в открытых источниках нет, но споры продолжают инициироваться и рассматриваются судами разных инстанций»,— привел данные юрист.

Адвокат, руководитель юридической компании «Покровский и партнеры» Филипп Покровский добавляет, что противоречивая практика не рождается из одного-двух споров. «Вопрос затрагивает целый сегмент — застройщиков коттеджных поселков и владельцев участков под ИЖС, используемых в бизнесе, а на фоне бума малоэтажного и индивидуального жилищного строительства таких налогоплательщиков по стране немало. Так что дел достаточно, чтобы вопрос дошел до Конституционного суда и потребовал его вмешательства»,— говорит он.

Господин Покровский уточняет, что на практике решение КС РФ означает, что с нового налогового периода налоговые органы должны перестать доначислять, а суды — отказывать инспекциям в этой части. «Дальше мяч на стороне законодателя: если государство сочтет нужным сохранить коэффициенты для таких участков, ему придется внести четкие изменения в Налоговый кодекс — с соблюдением статьи 5 НК РФ, то есть без обратной силы и с вступлением с нового периода»,— поясняет адвокат. По его словам, есть и более широкое влияние решения: суд еще раз усилил принцип определенности налоговой нормы — налог должен быть сформулирован так, чтобы не допускать двойного толкования. «На этот аргумент теперь будут ссылаться и в других налоговых спорах, где норма написана неоднозначно»,— считает руководитель компании «Покровский и партнеры».

Господин Гейтс дополняет, что решение будет действовать для налогоплательщиков, которые обратились за судебной защитой до вынесения постановления и чьи дела или жалобы на указанный момент поданы или находятся на рассмотрении судов, включая максимально высокую для данной категории дел инстанцию. «Именно споры этой группы подлежат разрешению с учетом толкования сомнений в пользу налогоплательщика, то есть фактически в пользу предпринимателей. Следовательно, благоприятный исход касается не любых исков, поданных до постановления, а только тех, которые на дату его вынесения не завершены и остаются в процессе рассмотрения»,— обратил внимание старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры».

Александра Тен