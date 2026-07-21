Доля донских вин на местном рынке упала с 6% до 1,5% за 10 лет

Донские вина за последнее десятилетие вытеснили с рынка кубанские и крымские производители. Об этом рассказал «Ъ-Ростов» член совета малых виноделен Ассоциации виноградарей и виноделов России от Ростовской области Игорь Губин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По словам эксперта, доля донских вин на рынке Ростовской области упала до 1,5%. Десять лет назад местные производители занимали около 6% регионального рынка. Господин Губин отметил, что конкуренцию донским винам составляют не импортные вина, которые находятся под давлением из-за роста пошли, а производители из соседних регионов.

В целом продажи винодельческой продукции в России за первое полугодие 2026 года сократились примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом. Склады дистрибуторов, по словам экспертов, переполнены, а производители испытывают серьезные трудности со сбытом. Дополнительным негативным фактором может стать прогнозируемый неурожайный год.

Константин Соловьев