На ростовском «Темернике» изъяли более тысячи контрафактных товаров

В Ростове-на-Дону полицейские обнаружили на рынке «Темерник» более 1 тыс. единиц контрафактных товаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в шести торговых точках на рынке обнаружили незаконно нанесенные логотипы мировых брендов на одежде и обуви. Продукцию изъяли и отправили на исследование.

Отмечается, что в действиях предпринимателей усматриваются признаки административной ответственности по ст. 15.12 КоАП РФ и состава преступления по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении МВД.

Константин Соловьев