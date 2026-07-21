Не попавшие в «Артек» дети получат приоритетные путевки после открытия лагеря

Руководство «Артека» сохранит путевки детей, не попавших в лагерь в эту смену. Они получат приоритет на поездку в центр после его открытия, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В конце июня власти Крыма приостановили все виды организованного детского отдыха.

По словам господина Кравцова, инфраструктура «Артека» готова к приему детей. «Это может произойти в любой момент — как позволит ситуация. Важно, чтобы продолжалась работа методических и технических служб»,— сказал он на совещании с вице-премьером Дмитрием Чернышенко и руководством лагеря (цитата по сайту правительства).

26 июня власти Крыма завершили вывоз детей из «Артека» и других лагерей. Детей отправили домой или в лагеря Краснодарского края. С конца июня в Крыму и Севастополе действует режим ЧС, введенный после обострения топливного кризиса.

Подробнее — в материале «Ъ» «У школьников идет смена лагерей».