Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение о приостановке работы детских лагерей в Крыму было принято на фоне усиления атак ВСУ и дефицита бензина, который возник после серии атак. Накануне власти полуострова также прекратили свободную продажу бензина на АЗС и ввели веерные отключения электроэнергии. Крымский мост, основной маршрут для въезда и выезда, также неоднократно закрывался для движения автотранспорта.

В связи с этими событиями, Министерство просвещения России создало оперативный штаб для координации действий и организовало горячие линии для родителей. Детям, столкнувшимся с ограничениями, были предложены альтернативные варианты отдыха в других регионах, в частности, рассматривались лагеря в Анапе. Туроператоры прорабатывали использование уже приобретенных железнодорожных билетов на других направлениях. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал, что лагеря «Вита» и «Жемчужина» в Анапе примут детей из Крыма.

Это не первый случай, когда дети из неблагополучных регионов отправляются в «Артек» и другие лагеря Крыма. Например, в 2024 году дети из Оренбургской области, пострадавшие от паводка, были отправлены в «Артек», а дети из приграничных районов Курска получили увеличенные квоты на путевки. В 2023 году детей из зоны СВО, оставшихся в Крыму и на Кубани, возвращали домой. Также в Крыму ранее принимали на отдых и оздоровление детей из Белгородской области, постоянно обстреливаемой со стороны Украины.

В целом, летняя оздоровительная кампания в Крыму до начала текущих событий была достаточно активной. Например, в 2025 году в лагерях Крыма отдохнули более 80 тысяч детей из различных регионов России, включая Курскую и Белгородскую области, а также регионы Донбасса и Новороссии.