Минпросвещения сообщило о завершении вывоза детей из «Артека»
Минпросвещения России сообщило о завершении мероприятий по организованному выезду детей из детского центра «Артек». Это связано с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму. Как сообщила пресс-служба ведомства, дети направлены домой и в оздоровительные лагеря Краснодарского края.
В Крыму в трех лагерях продолжают находиться дети из разных регионов страны. Их выезд осуществляется как самостоятельно с родителями, так и организованными группами, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. При этом в Севастополе летняя кампания идет в штатном режиме — работают пришкольные и загородные лагеря.
В Минпросвещения подчеркнули, что ситуация находится на личном контроле главы ведомства Сергея Кравцова, который возглавляет оперативный штаб. Власти Крыма 22 июня остановили работу всех видов организованного детского отдыха. Решение принято на фоне усилившихся атак ВСУ и дефицита бензина. В регионе введен режим ЧС.
Решение о приостановке работы детских лагерей в Крыму было принято на фоне усиления атак ВСУ и дефицита бензина, который возник после серии атак. Накануне власти полуострова также прекратили свободную продажу бензина на АЗС и ввели веерные отключения электроэнергии. Крымский мост, основной маршрут для въезда и выезда, также неоднократно закрывался для движения автотранспорта.
В связи с этими событиями, Министерство просвещения России создало оперативный штаб для координации действий и организовало горячие линии для родителей. Детям, столкнувшимся с ограничениями, были предложены альтернативные варианты отдыха в других регионах, в частности, рассматривались лагеря в Анапе. Туроператоры прорабатывали использование уже приобретенных железнодорожных билетов на других направлениях. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал, что лагеря «Вита» и «Жемчужина» в Анапе примут детей из Крыма.
Это не первый случай, когда дети из неблагополучных регионов отправляются в «Артек» и другие лагеря Крыма. Например, в 2024 году дети из Оренбургской области, пострадавшие от паводка, были отправлены в «Артек», а дети из приграничных районов Курска получили увеличенные квоты на путевки. В 2023 году детей из зоны СВО, оставшихся в Крыму и на Кубани, возвращали домой. Также в Крыму ранее принимали на отдых и оздоровление детей из Белгородской области, постоянно обстреливаемой со стороны Украины.
В целом, летняя оздоровительная кампания в Крыму до начала текущих событий была достаточно активной. Например, в 2025 году в лагерях Крыма отдохнули более 80 тысяч детей из различных регионов России, включая Курскую и Белгородскую области, а также регионы Донбасса и Новороссии.