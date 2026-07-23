Международные расчеты нового поколения

Объем внешнеторговой активности с января по май текущего года вырос на 7%, достигнув $92,3 млрд, а китайское направление за пять месяцев показало прирост в 26,4%. Импорт требует все больше надежных каналов для расчетов, на первый план выходят скорость проведения платежей и предсказуемость минимальных издержек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «А7» Фото: ООО «А7»

Компания А7 предлагает решение. Вместо зависимости от посредников — собственная платежная сеть, охватывающая более 100 стран мира, фиксированная и прозрачная структура комиссий. Вместо рисков — надежность, подтвержденная рейтингом АКРА на уровне AA(RU).

Цифры говорят сами за себя: сегодня через систему А7 проходит почти 20% внешнеторговых операций российского бизнеса. Ежедневный объем платежей превышает 2 тыс. транзакций, а количество клиентов, доверивших компании свои расчеты, перевалило за 15 тыс. При этом платежи в Китай, который остается ключевым торговым партнером, проходят в среднем за четыре часа. Для остальных направлений срок обработки не превышает пяти дней.

Подробнее - на сайте A7.ru

Комиссионная политика компании построена на принципе полной прозрачности. По импортным операциям ставка составляет фиксированные 0,3% + НДС (минимальный порог — 50 тыс. рублей). А с 1 июля 2026 года компания А7 запускает акционный тариф «Выгодные расчеты без минимальной комиссии»: для импортных операций будет действовать ставка 0,3% + НДС без нижней границы комиссионного сбора.

Получить консультацию и активировать специальные условия можно по телефону 8(499)117–11–06 или направив запрос на электронную почту sales.team@a7-agent.ru.

А7 — это независимость, прозрачность и полный контроль над международными расчетами.

ООО «А7», ОГРН 1247700586891