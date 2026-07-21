Инфляционные ожидания россиян в июле превысили 14%
Инфляционные ожидания населения в России в июле составили 14,7%. Показатель вырос на 2,3 п.п. по сравнению с июнем. Наблюдаемая годовая инфляция выросла с 14,2% до 15,1%, следует из опроса аналитической компании «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.
Показатель стал самым высоким за последние несколько лет. Выше этого уровня он поднимался в декабре 2021 года (14,8%), приближался к нему в январе 2025 года (14%).
Одним из факторов ускорения инфляции по итогам июня стал рост цен на бензин на 7%. По словам зампреда Центробанка Алексея Заботкина, увеличение цен на топливо на общую инфляцию пока влияет ограниченно. Однако регулятор будет учитывать этот фактор при принятии решения по ключевой ставке на заседании 24 июля, говорил он.
Инфляционные ожидания населения являются важным фактором для Банка России при принятии решений по денежно-кредитной политике. Высокие инфляционные ожидания могут привести к дальнейшему росту цен, так как население склонно тратить деньги сейчас, опасаясь их подорожания в будущем. Снижение инфляционных ожиданий, напротив, замедляет потребительский спрос и способствует стабилизации цен. Например, в октябре 2025 года инфляционные ожидания снизились, что было расценено как позитивная динамика.
Банк России учитывает различные факторы, влияющие на инфляционные ожидания. Помимо роста цен на бензин, это также могут быть изменения НДС, утильсбора, ослабление курса рубля и другие экономические издержки. Если инфляционные ожидания остаются высокими, регулятор может прибегать к повышению ключевой ставки, чтобы охладить спрос и вернуть инфляцию к целевому уровню. Так происходило в 2021 и 2023 годах, когда ЦБ несколько раз повышал ставку из-за устойчиво высоких инфляционных ожиданий и растущих цен.