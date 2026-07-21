Инфляционные ожидания россиян в июле превысили 14%

Инфляционные ожидания населения в России в июле составили 14,7%. Показатель вырос на 2,3 п.п. по сравнению с июнем. Наблюдаемая годовая инфляция выросла с 14,2% до 15,1%, следует из опроса аналитической компании «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

Показатель стал самым высоким за последние несколько лет. Выше этого уровня он поднимался в декабре 2021 года (14,8%), приближался к нему в январе 2025 года (14%).

Одним из факторов ускорения инфляции по итогам июня стал рост цен на бензин на 7%. По словам зампреда Центробанка Алексея Заботкина, увеличение цен на топливо на общую инфляцию пока влияет ограниченно. Однако регулятор будет учитывать этот фактор при принятии решения по ключевой ставке на заседании 24 июля, говорил он.