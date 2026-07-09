Топливо разогнало инфляцию

Темпы роста цен за неделю вновь ускорились. Инфляция превысила отметку 0,3%, следует из данных Росстата. Одним из главных драйверов роста стало моторное топливо. Бензин за неделю прибавил более 2%, дизель подорожал почти на 3,5%. Также заметно выросли цены на капусту, картофель и свеклу — почти на 4%, хотя в целом плодоовощная продукция подешевела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В годовом выражении инфляция замедлилась до чуть более 5,5% против 6% неделей ранее. Рынок вступил в фазу ускорения инфляции, считает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова:

«Недельная инфляция действительно оказалась выше прогнозов. Эту цифру стоит отметить как тревожную, потому что была плодоовощная дефляция. Если бы не она, показатель мог быть еще выше. Темп роста цен выглядит высоким. Замедление годовой инфляции связано исключительно с тем, что в 2026 году нет индексации тарифов ЖКХ, которая традиционно проходила в июле.

Так что замедление годовой инфляции вполне оправданно, но это статистический эффект. Для оценки роста цен нужно смотреть на недельную инфляцию. По июлю следует ориентироваться на рост цен на уровне процента. В пятницу Росстат даст оценку июньской инфляции — я жду 0,9% за месяц, тоже высокая цифра».

В июне 2026 года ЦБ снизил ключевую ставку всего на 25 б. п. из-за проинфляционных рисков. А 1 июля глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила о стагфляции как о реальной перспективе, если ЦБ резко смягчит политику на фоне ускорения цен. От инфляции на топливном рынке пострадают и другие сегменты, рассуждает директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев:

«Косвенные эффекты: люди тратят время на заправку, растет стоимость доставки товаров. Пока мы не видим других побочных эффектов, только прямые — высокие ценники на отдельных заправках. Но цены пока сдерживают. Проблемы с топливом сказываются на всем, что доставляется с мест производства в розницу. Так что ситуация небезопасна с точки зрения инфляции. ЦБ может посмотреть на это как на временный эффект, а не как на монетарный феномен. Скорее всего, корректировка цен произойдет позже».

МВФ прогнозирует рост российской экономики на 2026-2027 годы на уровне 1% — такой же показатель фигурировал в апрельском отчете. При этом мировая экономика за тот же период вырастет примерно на 6%.

Леонид Пастернак