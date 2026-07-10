Цены на бензин в июне выросли почти на 7%

Потребительские цены на бензин по итогам июня выросли на 6,88% по сравнению с маем, следует из данных Росстата. Стоимость дизеля в то же время выросла на 7,1%.

Бензин марки АИ-92 за месяц подорожал относительно предыдущего мая на 7,3%, АИ-95 — на 6,7%, АИ-98 — на 3,1%. В сравнении с декабрем 2025 года цены выросли на 19,9%. Вслед за ростом цен на моторное топливо инфляция, по данным Росстата на 8 июля, превысила отметку в 0,3%.

По словам вице-премьера Александра Новака, нефтяные компании в России держат цены на заправках на уровне, не превышающем инфляцию. Он добавил, что некоторые перекупщики используют кризис на топливном рынке, чтобы дополнительно заработать на повышении цены. Вместе с этим он призвал ФАС внимательно следить за такими случаями.