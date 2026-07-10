Цены на бензин в июне выросли почти на 7%
Потребительские цены на бензин по итогам июня выросли на 6,88% по сравнению с маем, следует из данных Росстата. Стоимость дизеля в то же время выросла на 7,1%.
Бензин марки АИ-92 за месяц подорожал относительно предыдущего мая на 7,3%, АИ-95 — на 6,7%, АИ-98 — на 3,1%. В сравнении с декабрем 2025 года цены выросли на 19,9%. Вслед за ростом цен на моторное топливо инфляция, по данным Росстата на 8 июля, превысила отметку в 0,3%.
По словам вице-премьера Александра Новака, нефтяные компании в России держат цены на заправках на уровне, не превышающем инфляцию. Он добавил, что некоторые перекупщики используют кризис на топливном рынке, чтобы дополнительно заработать на повышении цены. Вместе с этим он призвал ФАС внимательно следить за такими случаями.
Рост цен на бензин в июне 2026 года в 30 российских регионах был спровоцирован проблемами с поставками топлива, начавшимися в конце мая. Например, с 23 по 29 июня в Севастополе бензин подорожал на 30%, а в целом по России за тот же период — на 1,6%. Это обусловлено дефицитом топлива из-за сокращения объемов производства нефтепродуктов в мае 2026 года на 13,5% по сравнению с 2025 годом, а также снижением предложения на бирже из-за ремонтов на НПЗ и сезонного роста спроса.
Наблюдаемый рост оптовых цен приводит к убыткам независимых АЗС, особенно при розничной продаже бензина АИ-92 и АИ-95, поскольку розничные цены не успевают расти такими же темпами, как биржевые. Некоторые эксперты топливного рынка считают, что удорожание бензина может быть связано и со стремлением нефтяных компаний продемонстрировать последствия снижения демпферных выплат.
Для стабилизации ситуации правительство РФ временно запретило экспорт бензина всем участникам рынка до 31 июля и рассматривает возможность распространения ограничений на экспорт дизельного топлива на НПЗ. ФАС и Минэнерго активно следят за рынком и готовы ввести дополнительные ограничения при дальнейшем росте оптовых цен. Также обсуждается план по ежемесячной закупке около 400 тыс. тонн бензина за рубежом для покрытия дефицита на внутреннем рынке, который составляет около 15% от общего потребления.
Вице-премьер Александр Новак поручил ФАС непрерывно наблюдать за ценами на топливо в России, чтобы не допустить спекулятивного роста. Президент Владимир Путин также поручил оперативно докладывать о ситуации на топливном рынке и как можно быстрее принимать решения для обеспечения регионов топливом.