Мурманск вошел в число лидеров по росту цен на комнаты

Мурманск вошел в число российских городов с самым заметным ростом цен на комнаты. По данным аналитиков портала «Мир квартир», за первое полугодие 2026 года стоимость такого жилья в городе увеличилась на 18,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость комнат в Мурманске за полгода выросла почти на 19%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Стоимость комнат в Мурманске за полгода выросла почти на 19%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Средняя цена комнаты достигла 1,13 млн рублей против 955 тыс. рублей в конце 2025 года. По темпам роста Мурманск уступил только Череповцу, где стоимость комнат за шесть месяцев выросла почти на четверть.

Стоимость квадратного метра в этом сегменте жилья в столице Заполярья с начала года увеличилась на 13,4% — до 69,3 тыс. рублей. При этом показатель остается ниже среднероссийского уровня, который составляет 96,2 тыс. рублей за квадратный метр. Средняя стоимость комнаты по стране достигает 1,54 млн рублей.

По мнению аналитиков, спрос на комнаты сохранится, пока на вторичном рынке продолжают дорожать однокомнатные квартиры. В то же время дальнейшая динамика цен будет зависеть от ситуации на рынке недвижимости.

Матвей Николаев