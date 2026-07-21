На Дону зарплаты в туризме и общепите выросли за год на 4%

В Ростовской области в сфере туризма, гостиниц и ресторанов в первом полугодии 2026 года работодатели разместили более 5,3 тыс. вакансий, медиана предлагаемой заработной платы составила 59,8 тыс. рублей, что на 4% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Наибольший прирост зарплатных предложений специалисты зафиксировали у хостес — 31%, до 63,5 тыс. руб. Менеджеры по туризму получили прибавку в 18% — до 70 тыс. руб. Официанты, бармены и бариста стали зарабатывать на 13% больше: медиана по этой группе достигла 69,6 тыс. руб. Зарплаты уборщиков выросли на 14% — до 39,7 тыс. руб., менеджеров — на 9%, до 65,6 тыс. руб.

Средняя зарплата для менеджеров ресторанов осталась на прежнем уровне — 79,2 тыс. руб. У поваров, пекарей и кондитеров зарплатные предложения снизились на 5% — до 58,7 тыс. руб. Для мойщиков посуды и помощников поваров медиана составила 47,6 тыс. руб.

С мая по июнь 2026 года в профессиональной сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» опубликовали более 1,9 тыс. вакансий. Медианная заработная плата за этот период составила 60,8 тыс. руб., увеличившись на 1% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года.

Константин Соловьев