В Ростове задержали местного жителя, устроившего стрельбу у ресторана «Магадан»

Жителя Ростовской области, устроившего стрельбу у ресторана «Магадан» в Ростове-на-Дону, арестовали на два месяца. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Инцидент произошел в Кировском районе города 19 июля. Между двумя посетителями ресторана возник конфликт. На улице между ними началась драка, в ходе которой один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета. После нескольких выстрелов фигурант скрылся с места на своем автомобиле.

В ходе задержания у подозреваемого изъяли травматический пистолет и автомобиль. На транспортное средство наложен арест.

Мария Хоперская