Зарплаты аграриев на Дону увеличились на 53% и составили 93,4 тысячи рублей

Средняя зарплата сельскохозяйственных рабочих в Ростовской области в июне 2026 года достигла 93,4 тыс. руб. — на 53% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные рекрутингового сервиса «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Среди наиболее высокооплачиваемых специальностей в отрасли — сборщики урожая (238,8 тыс. руб. за вахту), механики (109,9 тыс. руб., +46%) и машинисты спецтехники (103,6 тыс. руб., +8%).

Зафиксирован рост доходов и по массовым профессиям: скотники получают в среднем 61 тыс. руб. (+22%), агрономы — 79,4 тыс. руб. (+8%), грузчики — 63,5 тыс. руб. (+15%). Среднее предложение по отрасли составило 75,7 тыс. руб., что на 2% выше прошлогоднего уровня.

В Ростовской области 59% вакансий открыты для соискателей без опыта, еще 37% предполагают опыт от одного года. В Краснодарском крае доля предложений без требований к опыту выше — 69%, с опытом от года — 25%. Вакансий, ориентированных на пенсионеров, в регионе насчитывается 10%, в Краснодарском крае — 16%.

Мария Хоперская