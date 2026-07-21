Независимые новосибирские АЗС начали получать ГСМ

Независимые автозаправочные станции (АЗС) в Новосибирской области начали получать топливо благодаря соглашению о взаимодействии между властями региона, ПАО «Газпромнефть» и Минэнерго РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

По словам замгубернатора Новосибирской области Олега Клемешова, в регионе увеличено количество работающих АЗС сети «Газпромнефть». «Эти решения положительно сказались на ситуации с очередями, в определенной степени снизили потребительский ажиотаж»,— пояснил он.

Как писал «Ъ-Сибирь», по итогам июня этого года рост цен на основные марки бензина в Новосибирской области по сравнению с маем превысил 7%. Бензин АИ-92 за месяц подорожал на 7,2%, АИ-95 — на 7,1%, дизельное топливо — на 6,2%.

Александра Стрелкова