Цена бензина в Новосибирской области в июне выросла примерно на 7%
В июне рост цен на основные марки бензина в Новосибирской области по сравнению с маем превысил 7%. Об этом говорится в сообщении Новосибирскстата об изменении потребительских цен в регионе в первом летнем месяце.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Бензин АИ-92 за месяц подорожал на 7,2%, АИ-95 — на 7,1%. Рост цен на дизельное топливо оказался несколько меньшим — 6,2%.
В целом индекс цен на непродовольственные товары к декабрю 2025 года составил 104,3%. К маю 2026-го — 101,2%.