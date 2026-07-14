Цена бензина в Новосибирской области в июне выросла примерно на 7%

В июне рост цен на основные марки бензина в Новосибирской области по сравнению с маем превысил 7%. Об этом говорится в сообщении Новосибирскстата об изменении потребительских цен в регионе в первом летнем месяце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Бензин АИ-92 за месяц подорожал на 7,2%, АИ-95 — на 7,1%. Рост цен на дизельное топливо оказался несколько меньшим — 6,2%.

В целом индекс цен на непродовольственные товары к декабрю 2025 года составил 104,3%. К маю 2026-го — 101,2%.

Валерий Лавский