На Дону в партии сухофруктов из Таджикистана нашли живую восточную плодожорку

В партии импортной смеси сухофруктов объемом 9,1 тонн, поступившей в Ростовскую область из Таджикистана, нашли карантинный объект. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Экспертиза подтвердила наличие живой восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)). По итогам проверки ведомство выдало акт карантинного фитосанитарного контроля, запретив выпуск продукции, а также предписание о возврате. Собственник вернул груз в страну отправления.

Восточная плодожорка — карантинный вредитель, широко распространенный в азиатских странах. Ее гусеницы повреждают плоды семечковых и косточковых культур: яблони, груши, айвы, персика, абрикоса, сливы, вишни, а также боярышника, кизила, шиповника и рябины. Пораженные плоды созревают неравномерно, желтеют и быстро загнивают. Вредитель способен уничтожить значительную часть урожая за сезон, а при хранении и транспортировке существенно снизить товарные качества фруктов.

Мария Хоперская