Полигон вышел из леса

Правительство РФ перевело 56 га Сосногорского лесничества из лесного фонда в земли промышленности для размещения комплекса сортировки отходов и полигона ТКО. Решение снимает одно из земельных препятствий для проекта стоимостью около 1,5 млрд рублей, который планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году. Площадку начали рассматривать под полигон более десяти лет назад. Общественные обсуждения проводились еще в 2013 и 2017 годах, однако прежний муниципальный проект реализован не был. Теперь на этой территории планируют построить концессионный комплекс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Распоряжение о переводе земель подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ от 15 июля 2026 года касается участка Сосногорского лесничества площадью 56 га. Землю перевели в категорию земель промышленности и иного специального назначения для размещения комплекса сортировки отходов и полигона твердых коммунальных отходов. Изменение категории земли само по себе не разрешает начинать строительство. В декабре 2025 года Минприроды Коми сообщало, что для объекта готовится техническое задание на проектно-изыскательские работы. Подготовленную документацию предстоит вынести на общественные обсуждения и направить на государственную экологическую экспертизу. О завершении этих процедур пока не сообщалось.

Концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации комплекса было подписано 14 октября 2025 года. По данным Российского экологического оператора (РЭО), инвестиции оцениваются примерно в 1,5 млрд рублей. Мощность сортировки составит 45 тыс. тонн отходов в год, полигона — 40 тыс. тонн. Концессионером выступает ООО «Экологический оператор Коми».

В сообщении РЭО концессия была названа проектом комплекса «в городе Ухте». При этом выбранный участок расположен в Сосногорском районе. В последующих материалах Минприроды и правительства Коми этот же концессионный объект фигурирует как комплекс вблизи Сосногорска или объект для Ухто-Сосногорского промышленного узла. Причины различий в географических формулировках не объяснялись.

В январе 2026 года региональные власти включили сосногорский комплекс вместе с аналогичным объектом в Воркуте в перечень проектов государственно-частного партнерства. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2028 году. Необходимость нового комплекса власти объясняют состоянием действующего полигона в Ухте. По данным Минприроды Коми, туда направляются отходы из Ухты, Сосногорска, Ижемского, Усть-Цилемского, Троицко-Печорского и Княжпогостского районов. Ведомство называет полигон переполненным и не соответствующим требованиям экологической и авиационной безопасности. Современных комплексов обработки ТКО у этих муниципалитетов нет.

История сосногорской площадки началась задолго до нынешней концессии. В декабре 2013 года администрация района вынесла на общественные обсуждения размещение межпоселенческого полигона твердых бытовых и промышленных отходов в квартале № 13 Пожнинского участкового лесничества. Площадь территории уже тогда составляла 56 га. Площадка находилась примерно в 22 км от Сосногорска, в 21 км от Нижнего Одеса и в 10,5 км от территории, известной как «Третьи дачи».

В марте 2017 года по проекту провели общественные обсуждения оценки воздействия на окружающую среду. В официальном протоколе вновь указаны квартал № 13 и площадь 560 тыс. кв. м, или 56 га. После обсуждений полигон внесли в схему территориального планирования района.

Муниципальный проект предусматривал участок складирования отходов, накопительный пруд, автомобильные весы, контрольно-пропускной пункт и другую инфраструктуру. В перспективе там собирались установить оборудование для сортировки и прессования отходов. В проект также входили площадки временного накопления в Ираёле и Войвоже и рекультивация старых свалок в Сосногорске, Нижнем Одесе и Войвоже. До строительства муниципального полигона дело не дошло. В октябре 2025 года Минприроды Коми сообщило, что работа с выбранным участком ведется с 2012 года. Его предварительно определили под межпоселенческий полигон, в 2014 году поставили на кадастровый учет, а в 2017-м по проекту провели общественные обсуждения.

Нынешний кадастровый участок также относится к тому же кварталу № 13 Пожнинского участкового лесничества и занимает ту же самую площадь. Однако у этих проектов разные заказчики, финансовая модель и заявленные технологические параметры. Ранее речь шла о муниципальном полигоне бытовых и промышленных отходов — теперь же о комплексе сортировки ТКО с полигоном.

В декабре 2025 года Минприроды представляло жителям участок в квартале № 13 Пожнинского лесничества как выбранную площадку. По данным ведомства, он расположен более чем в 17 км от населенных пунктов, за пределами водоохранных зон, особо охраняемых природных территорий и месторождений полезных ископаемых. Старые лесовозные дороги и ранее проведенные изыскания, по расчетам властей, должны сократить сроки и первоначальные расходы. Будущий комплекс планируется сохранить в собственности Республики Коми.

При этом процедура выбора площадки еще продолжалась. В феврале 2026 года Минприроды сообщало, что специалисты изучили 19 возможных территорий. Основными вариантами оставались участки в кварталах № 13 и № 10 Пожнинского лесничества, при этом квартал № 13 назывался приоритетным. Ведомство объясняло это меньшими логистическими расходами и удаленностью площадки от водозабора. Общественной комиссии обещали представить сравнительный анализ двух участков.

По данным информационного агентства БНК, республика может выплачивать по концессии по 298,1 млн рублей ежегодно начиная с 2028 года, а совокупный объем выплат за десять лет составит 2,981 млрд рублей. При этом РЭО оценивает инвестиции непосредственно в создание объекта примерно в 1,5 млрд рублей. Текст концессионного соглашения и подробный график бюджетных обязательств публично не раскрывались. Строительство пока не началось. Концессионеру предстоит завершить проектирование, провести общественные обсуждения и получить заключение государственной экологической экспертизы.

Полина Пучкова