Деревенская вечеринка не удалась

Во Всеволожске с банкротного торга единым лотом продают 53 земельных участка общей площадью 6,5 га. Ранее на этом месте основатель сети коворкингов &Place Алексей Руденко на деньги инвесторов планировал построить коттеджный поселок PartyVillage. После банкротства созданного под проект юрлица — ООО «Деревня пати» — землю выставили на продажу за 135,6 млн рублей. Заявленная цена выглядит рыночной, но спрос может быть ограничен из-за высокой стоимости заемного финансирования, говорят эксперты. Заинтересоваться объектом в текущих реалиях могут профильные девелоперы и инвесторы, которые рассматривают реализацию малоэтажного жилого проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Арбитражный управляющий Александр Махнов выставил на торги 53 земельных участка общей площадью 6,5 га на Южном шоссе во Всеволожске (Ленобласть). Надел принадлежит обанкротившемуся ООО «Деревня пати», которое планировало на средства инвесторов построить там 45 коттеджей общей площадью 4,3 тыс. кв. м. Также на участке предполагалось разместить бани, бассейн, гриль-домики, детские площадки, веревочный парк и другое. Начать реализацию проекта намеревались в апреле 2024 года, однако строительство так и не началось.

Решением Арбитража Петербурга и Ленобласти от 3 апреля 2026 года ООО «Деревня пати» признали банкротом. Долг компании перед инвесторами на дату первого собрания кредиторов составил 139 млн рублей. Перед реализацией имущества на торгах лот оценили в 135,6 млн рублей.

ООО «Деревня пати» было создано под строительство коттеджного поселка PartyVillage в декабре 2023 года. Единственным владельцем компании является Алексей Руденко. Ему же принадлежат доли в ряде юрлиц, владеющих сетью коворкингов &Place и центрами развлечений PartyTime. Сеть развивалась на средства инвесторов, которые могли предоставить ей заем от 500 тыс. рублей. Почти все юрлица (ООО «Атриум-М», «ПИР», «Плэйс 49», «Пространство-М», «Пятница», «Твой офис»), кроме ООО «Белая ночь» (развлекательный центр на углу Марата и Невского в БЦ «Невский Атриум») и ООО «Восход», на сегодня признаны банкротами.

Связаться с господином Руденко по известному «Ъ Северо-Запад» номеру не удалось.

По мнению руководителя проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Петербурге Сергея Дуванова, заявленная стоимость участка выглядит рыночной. При этом спрос на объект может быть ограничен из-за высокой стоимости заемного финансирования: текущие ставки сдерживают как ипотечный спрос со стороны будущих покупателей жилья, так и возможности девелоперов привлекать средства на строительство.

В этих условиях потенциальных покупателей у площадки может быть меньше, чем у проектов в городской черте, добавляет эксперт, при этом объект способен заинтересовать профильных девелоперов и инвесторов, рассматривающих реализацию малоэтажного жилого проекта.

Владимир Колодчук