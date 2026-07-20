На автодороге «Северный обход» в Ростовской области в ДТП погибли два человека

В Мясниковском районе Ростовской области в ДТП погибли два человека. Авария произошла днем 20 июля на автодороге «Северный обход г. Ростова-на-Дону», сообщили в госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, 58-летний водитель «Лады Ларгус» не убедился в безопасности обгона, из-за чего врезался во встречный «КамАз». В результате погибли водитель и пассажир отечественной легковушки.

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия.

Мария Хоперская