Инвесторы заявили 21,5 млрд рублей вложений в тамбовскую ОЭЗ

Первыми резидентами будущей тамбовской особой экономзоны станут местные ООО «Металлсервис» Константина Жукова и ЗАО «Корпорация Малком» Ольги Шаповаловой, заявившие инвестиции на 21,5 млрд руб. в сумме. Об этом в ходе сегодняшней планерки доложил глава Тамбовского округа Александр Орионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ходе Петербургского международного экономического форума в этом году представители «Малкома» и тамбовские власти подписали соглашение о строительстве в регионе завода по глубокой переработке зерна. Инвестиции в предприятие оценивались в 10,5 млрд руб. — теперь же они выросли до 15 млрд руб.

«Металлсервис» и тамбовские власти подписали инвестсоглашение на ПМЭФ-2025. В рамках него компания планировала вложить 10,8 млрд руб. в промышленное предприятие в регионе. Господин Орионов уточнил, что сейчас речь идет о сталелитейном заводе, на создание которого потребуется 6,5 млрд руб.

По данным «Ъ-Черноземье», еще одним потенциальным проектом на территории будущей ОЭЗ может стать крупный дата-центр, но параметры по нему не раскрываются.

В ходе ПМЭФ-2026 губернатор Евгений Первышов также сообщил о направлении заявки на создание ОЭЗ в Минэк РФ. Под будущую преференциальную территорию отводят 13 земельных участков общей площадью 448,5 га, на которых уже ведут разработку проектной документации и инженерные изыскания. Большая часть из них расположена в Тамбовском округе.

Подробнее о подготовке к созданию тамбовской экономзоны — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова