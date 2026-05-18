Крупный дата-центр могут построить в Тамбовской области

В Тамбовской области могут реализовать проект по строительству крупнейшего дата-центра. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов на собрании регионального Союза промышленников и предпринимателей. По данным издания «Новости Тамбова», объект планируют разместить на площадке будущей особой экономической зоны.

Глава региона отметил, что новый дата-центр обеспечит занятость значительного числа молодых специалистов с достойной оплатой труда.

UPD: в министерстве экономической и инвестиционной политики Тамбовской области рассказали «Ъ-Черноземье», что параметры проекта пока не оглашаются, так как готовится заявка по всем резидентам особой экономзоны. В ней прописываются финмодели всех десяти предприятий, включая дата-центр. В течение месяца ее планируют подать, рассмотрение будет длиться еще пару месяцев. Затем ОЭЗ присвоят статус и приступят к подписанию соглашений с инвесторами.

Отвечая на вопрос о развитии искусственного интеллекта в Тамбовской области, господин Первышов заявил, что регион движется в этом направлении. По его словам, совершенствование ИИ связано с задачей достижения технологического суверенитета, обозначенной руководством страны. В 2024 году инвестиции бизнеса и госсектора Тамбовской области в ИИ составили 55 млн. Средние затраты на одну организацию, применяющую технологии искусственного интеллекта, составили 407,4 тыс. руб.

Кабира Гасанова