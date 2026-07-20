Реорганизация вышла сроком

Азовский городской суд приговорил к пяти годам общего режима генерального директора АО «Колхоз им. Мясникяна» Матеоса Хатламаджияна по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реорганизации СПК в АО. Его взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора. Подсудимый не признал свою вину и намерен обжаловать приговор.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении генерального директора АО «Колхоз им. Мясникяна» Матеоса Хатламаджияна было возбуждено в 2023 году. После заявления нескольких акционеров главу агропредприятия обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в частности, в том, что он завладел акциями АО на общую сумму свыше 800 млн руб. В суде акционеры заявили о незаконности реорганизации СПК в АО и о том, что им не выплачивались дивиденды.

Обвинение строилось на том, что подсудимый незаконно внес дополнительные земельные доли в состав общего имущества колхоза, а после провел реорганизацию, тем самым завладев контрольным пакетом акций АО, что привело к обесцениванию акций прочих акционеров. С этими доводами господин Хатламаджиян был не согласен. Свою позицию гендиректор объяснил тем, что решение о реорганизации СПК «Колхоз им. Мясникяна» в акционерное общество принималось в 2020 году общим собранием членов и ассоциированных членов колхоза. Документы для перехода СПК в АО подготовили юристы, специализирующиеся на корпоративном праве.

Следствие по делу длилось два года. По словам адвокатов подсудимого, расследование проводилось с нарушениями уголовно-процессуального законодательства. К началу судебного разбирательства осенью 2025 года потерпевшими признали себя девять акционеров из 300, но в процессе расследования их количество увеличилось до 89. Свои претензии к Матеосу Хатламаджияну они оценили в 1-3 млн руб. на основе данных от следственных органов.

В январе 2026 года с ходатайствами о признании потерпевшими в суд обратились еще десять акционеров, им было отказано в удовлетворении.



Судья обосновала решение тем, что в описании преступления органами предварительного расследования конкретно не указывается способ хищения средств именно у этих заявителей.

К допросу свидетелей со стороны обвинения суд приступил в конце апреля 2026 года. На судебном допросе выступили ключевые свидетели по делу СПК: главный бухгалтер Анна Арутюнян, директор ревизионного союза «Агроревизор» Эркен Андержанов, независимый оценщик Ольга Короткова и специалист по корпоративному праву Лариса Гарматина.

Госпожа Арутюнян рассказала о ненадлежащем ведении учета в колхозе до 2016 года и о последующей работе по восстановлению учета и ревизии паевого фонда. Эркен Андержанов пояснил, что из-за несоответствия организационно-правовой формы закону оптимальным решением стала реорганизация СПК — другие варианты (ликвидация или увеличение числа членов) были неприемлемы.

Лариса Гарматина провела правовой аудит, подготовила новый устав и внутренние документы СПК, организовала собрания, а в 2020 году занялась реорганизацией СПК в АО. Для оценки земельных долей привлекли оценщика Ольгу Короткову.



Все свидетели подтвердили законность проведенных процедур и типовой характер договоров на оказание услуг.

Доказательства вины Матеоса Хатламаджияна гособвинитель предоставлял в закрытом режиме. В последнем слове обвиняемый свою вину не признал. Господин Хатламаджиян утверждал, что уголовное дело в его отношении сфабриковано, поскольку в нем отсутствуют конкретные обстоятельства и документально подтвержденные факты нарушения закона. По его позиции, доводы следствия не соответствуют материалам дела, в частности, документам, отражающим деятельность органов управления колхоза — протоколам заседаний правления, наблюдательного совета и общих собраний, приложенным к ним материалам, а также реестрам.

По данным сервиса kartoteka.ru, СПК им. Мясникяна был образован 29 декабря 1991 в селе Чалтырь Мясниковского района. На момент функционирования его уставной капитал составлял 1 4 млн руб. Основным видом деятельности было выращивание зерновых культур. Председателем являлся Матеос Хатламаджиян. 22 декабря 2020 года СПК им. Мясникяна был реорганизован в АО «Колхоз им. Мясникяна».

Решением Азовского городского суда Матеос Хатламаджиян приговорен к пяти годам колонии общего режима. Защитник подсудимого Людмила Лопаткина сообщила «Ъ-Ростов» о намерении обжаловать приговор.

Наталья Белоштейн