В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для ремонта улицы Вавилова за 152 млн рублей

В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для ремонта улицы Вавилова на участке от улицы Шеболдаева до дома № 69. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Работы планируют профинансировать из городского бюджета: стоимость контракта составляет более 152,5 млн руб. Завершить работы подрядчик обязан до 1 ноября 2026 года.

Контрактом предусмотрены гарантийные сроки на конструктивные элементы дороги. Нижний слой дорожного покрытия должен получить гарантию на пять лет, однако не менее срока, установленного для верхнего слоя из асфальтобетона. Гарантия на верхний слой покрытия и слои износа из асфальтобетона установлена с учетом прогнозируемой интенсивности движения — от 10 тыс. до 20 тыс. автомобилей в сутки на полосу — и составит четыре года. Тротуарное покрытие будет гарантировано на три года, бордюрные камни и дорожные люки — на два года.

Константин Соловьев