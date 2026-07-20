Основатель ФК «Чайка» стал гендиректором ФК «Ростов»

Совет директоров ФК «Ростов» назначил Андрея Чайку генеральным директором клуба. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

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Андрей Чайка — уроженец Ростовской области, выпускник Ростовского государственного университета по специальности «Менеджмент», кандидат экономических наук. В прошлом он выступал за юношеские команды ЦСКА и юношескую сборную России. С 1997 года Андрей Чайка являлся основателем и президентом ФК «Чайка», а также создал Академию футбола им. И. П. Чайки.

Перед новым руководителем поставлены задачи по подготовке долгосрочной стратегии развития клуба, совершенствованию управленческой структуры, развитию системы подготовки резерва и усилению коммерческого блока. Программу развития планируется представить осенью.

Прежний руководитель Игорь Гончаров продолжит работу в структуре АО ФК «Ростов», уточнили в пресс-службе.

Мария Хоперская