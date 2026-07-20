В Таганроге количество разливающих топливо АЗС увеличилось вдвое

В Таганроге количество АЗС, где реализуется топливо, увеличилось вдвое. Бензин марки АИ92 доступен на 12 заправках, АИ95 — на 15, дизельное топливо — на 14 АЗС. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Несмотря на положительную динамику, очереди на автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний пока сохраняются, хотя за последнюю неделю их протяжённость несколько сократилась.

Для поддержания порядка и оказания помощи жителям к работе на АЗС привлечены представители казачества и волонтеры. Совместными усилиями обеспечивается безопасность и организованность на наиболее загруженных объектах.

В рамках принятых мер организовано патрулирование территорий, прилегающих к АЗС, каждую пятницу, субботу и воскресенье с 08:00 до 19:00, ежедневное дежурство сотрудников казачьей дружины и волонтеров на АЗС «Роснефть» на ул. Дзержинского, 154/2, где, согласно мониторингу от 17 июля, зафиксировано наибольшее скопление автомобилистов. Отдельно волонтеры дежурят на АЗС в Марцевском переулке, 5.

Наталья Белоштейн