В Ростове-на-Дону зарплаты ИИ-разработчиков выросли до 500 тысяч рублей

Зарплаты разработчиков искусственного интеллекта в Ростове-на-Дону достигли 500 тыс. руб. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на данные сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно исследованию, ML-инженеры — специалисты, разрабатывающие алгоритмы, обучающие и тестирующие модели машинного обучения, а также внедряющие их в рабочие процессы, — в донской столице могут рассчитывать на максимальный доход до 500 тыс. руб. Медианная зарплата по этой специальности составляет 230 тыс. рублей. Данные учитывают полный рабочий день и работу в офисе IT-компаний без учета бонусов и компенсаций.

Ростовская область входит в число регионов с наиболее высокими зарплатами ML-инженеров на юге страны — примерно на том же уровне находится Краснодарский край. В Волгограде медианная зарплата таких специалистов составляет 210 тыс. руб., максимальная — 450 тыс. руб. В Ставрополе показатели несколько ниже: 200 тыс. и 430 тыс. руб. соответственно. Таким образом, средний уровень зарплаты за год вырос на юге страны на 5%.

В целом по России число вакансий, предполагающих опыт работы с ИИ или навыки машинного обучения, за год увеличилось в 1,7 раза. Отмечается, что чаще всего подобные требования встречаются в объявлениях для менеджеров по продажам и работе с клиентами, специалистов по маркетингу, аналитиков, контент-менеджеров, дизайнеров, а также product- и project-менеджеров.

Константин Соловьев