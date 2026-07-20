Продажи алкоголя в Петербурге стали снижаться медленнее

В Санкт-Петербурге замедлилось снижение розничных продаж алкоголя по итогам первого полугодия 2026 года. Продажи тихих вин в январе-июне сократились на 2,93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,74 млн дал. Годом ранее падение составляло 4,8%, пишут «Ведомости Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты связывают динамику с частичной стабилизацией рынка после снижения продаж в 2025 году

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Эксперты связывают динамику с частичной стабилизацией рынка после снижения продаж в 2025 году

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Продажи водки в городе снизились на 1% — до 1,2 млн дал против падения на 2,9% в первом полугодии 2025 года. При этом игристые вина и шампанское показали рост на 2,9% — до 653,7 тыс. дал.

Эксперты связывают динамику с частичной стабилизацией рынка после снижения продаж в 2025 году: «Пока речь идет скорее о восстановлении, чем об устойчивом росте»,— отметил руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

По его словам, одним из основных факторов остается рост цен. За год водка подорожала на 14,6%, тихие вина — на 10,2%, игристые вина и шампанское — на 6%.

Президент компании Ladoga Вениамин Грабар отметил, что снижение продаж тихих вин связано в том числе с сокращением импорта из ряда стран и ростом стоимости такой продукции. При этом продажи игристых вин могут сохранять положительную динамику благодаря более умеренному росту цен.

Карина Дроздецкая