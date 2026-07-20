На Дону выдача кредитных карт сократилась на 5% за месяц

В июне 2026 года в Ростовской области выдано 35,1 тыс. новых кредитных карт, что на 5,1% меньше, чем в мае, когда показатель составлял 37 тыс. единиц. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Максимальное количество выданных новых кредитных карт в регионах было отмечено в Москве (98,5 тыс. ед.), Московской области (71 тыс. ед.), Краснодарском крае (51,9 тыс. ед.), а также в Санкт-Петербурге (49,1 тыс. ед.) и Свердловской области (39,5 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт среди 30 регионов-лидеров зафиксирована в Краснодарском (-9,9%) и Ставропольском (-9,5%) краях, Нижегородской области (-6,7%), а также в Алтайском крае (-6,3%) и Республике Татарстан (-6,2%). В то же время в двух регионах из топ-30 данный показатель, напротив, немного вырос — в Омской области (+0,5%) и Пермском крае (+0,4%).

По мнению экспертов НБКИ, выдача кредитных карт снижается и остается на низком уровне с апреля 2026 года. Во втором квартале 2026 года кредиток выдано почти вдвое меньше, чем в тот же период 2024 года. Банки осторожнее выдают кредиты из-за высоких требований к кредитным историям и стремления снизить риски просрочек.

Наталья Белоштейн