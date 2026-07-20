В Ростовской области 70% выпускников улучшили результаты ЕГЭ на пересдаче

В Ростовской области участие в пересдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) приняли более 3,4 тыс. жителей региона, явка составила 87% от числа зарегистрированных. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам дней пересдачи, 70% участников пересдачи улучшили прежние результаты — 265 выпускников сдали ЕГЭ на 80 и более баллов. Девять выпускников набрали максимальные 100 баллов, трое из них стали двухсотбалльниками.

По данным властей, в регионе 254 работы написаны на максимальные баллы, 23 участника стали двухсотбалльниками, а четыре выпускника набрали высший балл по трем предметам.

Наиболее востребованными предметами для повторной сдачи оказались обществознание (22% участников), информатика (19,5%), русский язык (14%), профильная математика (11%) и химия (10%). Меньше всего желающих пересдать экзамен оказалось по немецкому языку — менее 1%.

Окончательные итоги ЕГЭ-2026 будут подведены после рассмотрения апелляций, которые выпускники вправе подать в течение двух дней с момента официального объявления результатов.

Константин Соловьев