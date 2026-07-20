194 объекта «Садов Бештау» не нашли покупателя за 274,3 млн рублей
Торги по продаже садов Бештау за 274,3 млн рублей не состоялись
Торги по продаже единого имущественного комплекса обанкротившегося ставропольского предприятия «Сады Бештау» с начальной ценой 274,3 млн руб. признаны несостоявшимися — ни одной заявки на участие в аукционе подано не было. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Арбитражный суд Ставропольского края признал ООО «Сады Бештау» банкротом и открыл в отношении компании из Минеральных Вод процедуру конкурсного производства сроком до 24 августа 2026 года. Конкурсным управляющим утверждён Павел Чесноков.
В рамках банкротства были назначены торги по продаже единого имущественного комплекса предприятия с начальной ценой 274,3 млн руб. Аукцион в электронной форме был назначен на 17 июля 2026 года. На реализацию выставлялось 194 наименования имущества, находящегося в залоге у ООО «Асто Консалтинг».
ООО «Сады Бештау» — агропромышленная компания из Ставропольского края, специализирующаяся на выращивании яблок, 11 марта 2026 года была признана банкротом Арбитражным судом Ставропольского края. В отношении компании открыто конкурсное производство, которое продлится до 24 августа 2026 года. Совокупные требования кредиторов к предприятию составляют более 850 млн рублей.
В состав лота вошли: более 3 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения и садоводства в Минераловодском районе; административные здания, ремонтные мастерские, склад ядохимикатов и сети капельного орошения протяжённостью 26,3 км; яблоневые насаждения общей площадью около 242 га (закладки 2016–2019 годов), а также черешневый и сливовый сады; автопарк из грузовых автомобилей ГАЗ, КАМАЗ, Lada 4x4, тракторов Беларус, ДТ-75Н и специализированной техники, а также 125 единиц товарно-материальных ценностей.
Торги признаны несостоявшимися: ни одной заявки на участие подано не было. Согласно данным ЕФРСБ (сообщение № 23187278 от 04.06.2026), это первая попытка реализации активов должника единым лотом. Конкурсному управляющему предстоит организовать повторную продажу.
Конкурсный управляющий в марте 2026 года подвел итоги инвентаризации активов ставропольского сельскохозяйственного предприятия ООО «Сады Бештау». Общая стоимость имущества составила около 325 млн руб.