194 объекта «Садов Бештау» не нашли покупателя за 274,3 млн рублей

Торги по продаже единого имущественного комплекса обанкротившегося ставропольского предприятия «Сады Бештау» с начальной ценой 274,3 млн руб. признаны несостоявшимися — ни одной заявки на участие в аукционе подано не было. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ставропольского края признал ООО «Сады Бештау» банкротом и открыл в отношении компании из Минеральных Вод процедуру конкурсного производства сроком до 24 августа 2026 года. Конкурсным управляющим утверждён Павел Чесноков.

В рамках банкротства были назначены торги по продаже единого имущественного комплекса предприятия с начальной ценой 274,3 млн руб. Аукцион в электронной форме был назначен на 17 июля 2026 года. На реализацию выставлялось 194 наименования имущества, находящегося в залоге у ООО «Асто Консалтинг».

ООО «Сады Бештау» — агропромышленная компания из Ставропольского края, специализирующаяся на выращивании яблок, 11 марта 2026 года была признана банкротом Арбитражным судом Ставропольского края. В отношении компании открыто конкурсное производство, которое продлится до 24 августа 2026 года. Совокупные требования кредиторов к предприятию составляют более 850 млн рублей.

В состав лота вошли: более 3 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения и садоводства в Минераловодском районе; административные здания, ремонтные мастерские, склад ядохимикатов и сети капельного орошения протяжённостью 26,3 км; яблоневые насаждения общей площадью около 242 га (закладки 2016–2019 годов), а также черешневый и сливовый сады; автопарк из грузовых автомобилей ГАЗ, КАМАЗ, Lada 4x4, тракторов Беларус, ДТ-75Н и специализированной техники, а также 125 единиц товарно-материальных ценностей.

Торги признаны несостоявшимися: ни одной заявки на участие подано не было. Согласно данным ЕФРСБ (сообщение № 23187278 от 04.06.2026), это первая попытка реализации активов должника единым лотом. Конкурсному управляющему предстоит организовать повторную продажу.

Конкурсный управляющий в марте 2026 года подвел итоги инвентаризации активов ставропольского сельскохозяйственного предприятия ООО «Сады Бештау». Общая стоимость имущества составила около 325 млн руб.

Тат Гаспарян