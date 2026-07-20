В Ставрополе локализовали возгорание после падения осколков БПЛА

В промзонах хутора Вязники Шпаковского округа и в Ставрополе продолжается ликвидация пожара, возникшего после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным властей, в краевом центре пожар удалось локализовать. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», накануне ночью в результате падения обломков дронов загорелось несколько промзон. Два очага возгорания зафиксировали в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа, где ввели режим ЧС местного уровня. Людей из ближайших домов перевели в безопасное место. Кроме того, загорелась промзона на севере Ставрополя, возле границы со Шпаковским округом.

«Очень непростая и длинная смена выдалась для ребят, но они справляются. Настоящие мужчины, настоящие герои. Благодарю наших пожарных за работу. Желаю скорее завершить выполнение задачи», — написал Владимир Владимиров.

Константин Соловьев