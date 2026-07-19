На Ставрополье в результате атаки БПЛА загорелись промышленные объекты

Ночью Ставрополье было атаковано беспилотниками. В результате падения обломков загорелось несколько промзон, сообщает в соцсетях губернатор края Владимир Владимиров.

Два очага возгорания зафиксировано в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа. Там введен режим ЧС местного уровня. Людей из ближайших домов перевели в безопасное место.

Также загорелась промзона на севере Ставрополя, возле границы со Шпаковским округом. «Место происшествия далеко от жилой застройки, угроза жилым домам отсутствует. Из-за пожаров на промышленных объектах детонируют огнеопасные материалы — звук слышен в Ставрополе»,— сообщил господин Владимиров.

На место ЧП в промзону северо-западной части Ставрополя стянуты все службы экстренного реагирования, написал в своих соцсетях глава города Иван Ульянченко. «Для дополнительного подвоза воды привлечена техника Водоканала и других предприятий города. Угрозы распространения огня на жилые дома нет, ситуация под контролем. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет»,— также сообщил глава города.

Мария Иванова