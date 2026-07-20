«Чем стабильнее финансируется содержание сетей, тем меньше луж на дорогах»

До 1 сентября 2026 года в Ростове-на-Дону определят тариф на отвод дождевой воды и пользование ливневой канализацией. Однако речь идет не об изобретении нового сбора, а о переносе давно существующей на федеральном уровне модели оплаты за отдельную категорию стоков. Депутат Ростовской городской думы Сергей Смирнов рассказал «Ъ-Ростов», в чем смыл этого тарифа, кто будет платить, и как будет рассчитываться плата.



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«До сих пор в Ростове эта норма фактически не работала — город обслуживал ливневку из бюджета, без отдельного тарифного механизма. Сейчас этот пробел закрывают. Платить будут не жители за свои дворы и палисадники, а собственники земельных участков — прежде всего, предприятия, организации, с территории которых организованно или по рельефу местности вода стекает в систему, а также сам муниципалитет — за ливневки на городских дорогах. Сейчас в городе около 900 таких абонентов, из них 60 обеспечивают более 70% всего объема стоков, а до 80% выручки оператора сформирует оплата именно от муниципалитета. То есть основная, финансовая нагрузка ложится на город и на крупный бизнес, а не на рядового собственника частного дома.

Плату рассчитают не по счетчикам, а расчетным методом — по площади водонепроницаемой поверхности участка (дороги, крыши, асфальт) с поправкой на рельеф местности и данные Росгидромета о выпавших осадках. Если в месяце дождей не было, платить не придется.

Оператором станет МСУП по РС и ЭИС — предприятие, которое и сегодня фактически обслуживает и ремонтирует ливневую систему города, так что функционал ему не новый. Тарифное дело в региональной службе по тарифам открыто еще 2 марта, расчеты выполнены. Тариф планируют утвердить до 1 сентября 2026 года, а договоры с абонентами заключить до 1 октября.

В чем смысл для города и для людей? Для администрации — это появление целевого, обособленного источника финансирования содержания и ремонта ливневки — вместо остаточного финансирования по разделу общего бюджета, которое годами приводило к недофинансированию системы и, как следствие, к подтоплениям после сильных дождей. Для жителей выгода не в прямой плате (для физлиц ее, по сути, и нет), а в результате: чем стабильнее финансируется содержание сетей, тем меньше луж на дорогах, тем меньше износ асфальта и подтоплений придомовых территорий после ливня.

Важно и то, что подобная тарифная практика уже действует примерно в 20 российских городах, так что Ростов не экспериментирует, а подтягивается к сложившейся практике — хотя размеры тарифов у разных городов сильно различаются, и итоговую цифру для Ростова еще предстоит увидеть».