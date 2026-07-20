«Люди боятся ехать даже по бесплатным путевкам»

Курортный сезон в Крыму столкнулся с катастрофическим падением спроса: турпоток сократился более чем на 60%, а санатории теряют даже тех гостей, которым предлагают социальные путевки. Об этом «Ъ-Кубань» заявил независимый эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря. Однако, по его словам, самое тревожное — это не потеря гостей, а отток квалифицированного персонала из отелей, которые вынуждены сокращать сотрудников, восполнить который к следующему году будет сложно. Убытки индустрии гостеприимства, по предварительным оценкам, уже исчисляются миллиардами рублей.

Владислав Буря

Фото: предоставлено автором

«Туристический поток в Крым в этом сезоне сократился более чем на 60% по сравнению с показателями прошлого года. Ситуация затрагивает как социальный, так и коммерческий сегменты рынка.

В санатории Крыма боятся ехать даже по бесплатным путевкам. Люди говорят: нам дали путевку, но мы побаиваемся. Три главные причины отказов — отсутствие электричества, сложная логистика и вопросы безопасности.

Более того, тот факт, что поезда теперь едут только до Керчи, отталкивает еще большее количество людей, которые говорят, что они не хотят портить себе отпуск такими сложностями. Для коммерческих клиентов критическим фактором стала и цена бензина, которая на полуострове варьируется в диапазоне 200–400 руб. за литр. Отдых становится поистине золотым.

Санатории, с которыми я общаюсь, говорят о проблемах с загрузкой. В некоторых объектах коммерческих клиентов нет вовсе — один-два человека на весь санаторий. Выживают в основном за счет так называемых социальных клиентов.

Разброс цен на размещение в июле и августе колоссальный. Например, в санатории "Крымские Зори" в Алуште сутки сейчас обойдутся в 3,3 тыс. руб. (в августе — от 4,7 тыс.), тогда как в санатории «Айвазовское» Управления делами Президента РФ в Партените цена номера в сутки достигает 31,5 тыс. руб. Санаторий "Каникулы в Ялте" (Гаспра) держит стабильные 7,6 тыс. руб. за номер. При этом многие объекты не готовы идти на серьезные уступки по цене даже для местных жителей.

В Евпатории из-за отключений света тоже заметный отток. Но некоторые санатории даже с "двумя звездами" ставят цену 9,5 тыс. руб. за ночь. Для крымчан дают скидки 20–40%, но даже со скидкой цена остается в районе 7–10 тыс. Это недоступно для местных жителей. Справедливая цена для крымчан сейчас — 2,5–3 тыс. руб. в сутки. Особо циничным является то, что некоторые отели предлагают крымчанам скидку 20–30%, но цена с этой скидкой выше, чем она была еще месяц назад для "континентальных" туристов.

Даже если каким-то чудесным образом ситуация нормализуется в августе, индустрия гостеприимства понесет колоссальные убытки. Реальные потери исчисляются миллиардами рублей.

По отдельным отелям ежесуточные отмены броней составляют от 1,5 до 8 млн руб. Некоторые отели сталкиваются с серьезными сложностями при возврате денег клиентам, которые делали бронирования еще весной. Сезон-2026 станет одним из самых провальных за последнее десятилетие.

Однако еще одна проблема, которая может оказаться хуже, чем потеря гостей,— отток квалифицированного персонала. Сейчас увольняются и уезжают из Крыма люди, которых обучали годами. Потерять обученного сотрудника, досконально знающего объект, имеющего сервисные компетенции,— это очень тяжело. И к следующему сезону такие потери невозможно будет восполнить. И без того невысокий во многих отелях и санаториях уровень сервиса упадет еще ниже».