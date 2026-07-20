Дело экс-замминистра строительства Ставрополья суд отложил в десятый раз

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края, начальника инспекции государственного строительного надзора Елены Бобраковой и бывшего старшего государственного инспектора того же ведомства Александра Горба Ессентукский городской суд с марта 2026 года откладывал десять раз. Об этом свидетельствуют данные из материалов дела на сайте суда, с которыми ознакомился корреспондент «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В начале марта этого года прокуратура Ессентуков утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя министра строительства и архитектуры Ставрополья Елены Бобраковой и бывшего старшего госинспектора того же ведомства Александра Горба. Оба обвиняются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с вымогательством (пп. а, б, в ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Александр Горб в сговоре с Еленой Бобраковой потребовал от руководителей строительных организаций незаконные вознаграждения на общую сумму 900 тыс. руб. Средства предназначались за беспрепятственное прохождение итоговых проверок строительных работ, а также за изготовление и подписание заключений о соответствии возведённых в Ессентуках многоквартирных домов требованиям проектной документации. Полученные деньги были разделены между соучастниками.

Материалы дела поступили в Ессентукский городской суд 6 марта 2026 года. К этому моменту суд уже десять раз переносил заседания — из-за неявки свидетелей, недоставления подсудимого и по иным основаниям. Следующее слушание назначено на 21 июля 2026 года.

Санкция ч. 5 ст. 290 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Кроме того, прокуратура Ессентуков провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства и установила, что за 19-летний период госслужбы Елена Бобракова приобрела имущество на сумму свыше 101 млн руб. Подтвердить законность происхождения активов в ходе проверки она не смогла.

По итогам проверки надзорное ведомство направило в суд исковое заявление о взыскании с бывшей чиновницы в доход государства имущества, законность приобретения которого не подтверждена.

Тат Гаспарян