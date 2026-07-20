В Азове до 2027 года реализуют четыре инвестпроекта за 38,4 млрд рублей

В Азове до 2027 года реализуют четыре крупных инвестпроекта с совокупным объемом вложений в 38,4 млрд руб. Они позволят создать в городе более 1 тыс. рабочих мест. Соответствующая информация содержится в реестре инвестиционных проектов Ростовской области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Так, проект ООО «Азов-Тэк» ориентирован на второй этап строительства завода по выпуску изделий машиностроения и металлообработки по ул. Победы, 35 «Ж». Реализовать его планируют в 2026 году. Объем инвестиций превышает 3 млрд руб.

В 2026 году ООО «Ласенор Юг» планирует запустить в эксплуатацию цех по выпуску пищевых эмульгаторов. Мощность предприятия составит 8 тыс. т в год. На реализацию проекта направлено 300 млн руб.

АО «Азовский хлеб» реализует проект по выпуску полуфабрикатов для сахаристых кондитерских изделий с объемом инвестиций в 437,4 млн руб., на 26 рабочих мест.

В 2027 году ООО «Амирост» запустит в Азове комплекс по глубокой переработке кукурузного зерна производительностью более 1,2 тыс. т сырья в сутки с выпуском крахмала и крахмалосодержащих продуктов. Инвестиции в проект составят 34,68 млрд руб., что делает его самым капиталоемким из реализуемых. Комплекс рассчитан на 820 рабочих мест.

Наталья Белоштейн