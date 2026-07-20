В Ростове стоимость аренды загородных домов выросла на 7% за год

К июню 2026 года аренда загородного дома в Ростове-на-Дону в среднем обходилась в 10–11 тыс. руб. в сутки, что на 5–7% выше показателей июня 2025 года. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные директора федеральной компании «Этажи» (Краснодар) Светланы Колесниковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам эксперта, рост цен обусловлен типичными для сезона факторами: ожидаемым увеличением потока туристов в пиковый период, а также возросшими затратами владельцев на обслуживание объектов.

В Ростовской области спрос на аренду загородной недвижимости к июню 2026 года увеличился на 27,9%. При этом по сравнению с показателями первого полугодия 2025 года рынок еще не вышел на прежние уровни — спрос остается ниже примерно на 4%.

Среди российских регионов по популярности аренды загородных домов лидируют Московская область (на нее приходится порядка трети всего спроса), Ленинградская область и Краснодарский край (занимает третью строчку). За последний месяц объем предложения на рынке вырос на 14%, а относительно первого полугодия 2025 года — на 20%.

Наталья Белоштейн