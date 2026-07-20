Над Таганрогом и семью районами Дона ПВО уничтожила более 35 дронов

Ночью 20 июля средства ПВО уничтожили более 35 беспилотников над Таганрогом, Таганрогским заливом, а также в 7 районах области. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Воздушной атаке подверглись Азовский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Миллеровский, Верхнедонской, Целинский, Чертковский районы.

В результате падения облаков БПЛА произошло возгорание лесной подстилки в Шолоховском районе. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.

Беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.

Наталья Белоштейн