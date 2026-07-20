На Ставрополье не выявлено превышение ПДК вредных веществ после пожара в промзоне

Специалисты не выявили превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе после пожара в промзоне в х. Вязники Шпаковского округа на Ставрополье. Возгорание случилось в результате атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

«После возгорания сформировался дымовой шлейф, смещавшийся под воздействием ветра. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано. Угрозы для здоровья жителей нет»,— отметили в ведомстве.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», ВСУ атаковали Ставрополье 19 июля. Два очага возгорания зафиксировано в промзоне х. Вязники Шпаковского округа. Там введен режим ЧС местного уровня. Еще один пожар произошел на севере Ставрополя, возле границы со Шпаковским округом.

Наталья Белоштейн