На Эльбрусе обнаружили тело 11-летнего мальчика и его пострадавшего отца

Тело 11-летнего мальчика и его пострадавший отец обнаружены на горе Эльбрус. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС. Эвакуацию отложили на 20 июля из-за наступления темноты.

Завтра для транспортировки пострадавшего и погибшего используют коммерческий вертолет HeliAction. На месте работают 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели центра «Лидер».

Сегодня днем региональное МЧС сообщило, что на Эльбрусе два альпиниста сорвались во время восхождения. Один из них погиб. Позднее Следственный комитет по Кабардино-Балкарии уточнил, что погибшим оказался 11-летний мальчик. По данным Telegram-канала Baza, отец и сын сорвались из-за страховочного троса на восточном склоне Эльбруса на высоте около 4,2–4,6 тыс. м. Их протащило вниз около километра.